«Такая я сегодня»: Бузова предстала на шоу в розовом кроп-топе и лосинах с завышенной талией

Ольга Бузова в настоящий момент участвует в шоу главного телеканала страны «Ледниковый период». Звезда выступает в паре с чемпионом Европы Дмитрием Соловьевым.

Звезда призналась, что не представляла себе, какой это тяжкий труд — фигурное катание, ведь со стороны танцы на льду выглядят как нечто очень легкое и невесомое. Кроме того, выяснилось, что ее высокий рост (176 см) играет не лучшую роль в этом виде спорта. Длинные рычаги в виде рук и ног замедляют движения, а партнеру не так-то просто поднимать девушку над ареной.

Тем не менее пара стала одной из самых ярких на проекте, а Ольга Бузова, не привыкшая отказываться от победы, неистово тренируется каждый день. Впервые став на коньки именно на этом телепроекте, певица уже делает успехи. Татьяна Навка, которая входит в состав жюри, заявила на одном из эфиров, что верит в девушку и ее успех в фигурном катании.

В личном блоге Ольга пожаловалась, что ее порой даже выгоняют со льда во время тренировок, поскольку они зачастую сильно затягиваются, и она откровенно рискует переутомиться. На свою последнюю репетицию звезда пришла в ярком розовом костюме, состоящем из кроп-топа и лосин с завышенной талией.