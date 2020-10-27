«Дочь собрала на работу»: Гагарина показала бусики, которые ей подарила малышка Мия

Полина Гагарина — не только успешная и популярная певица, наставник шоу «Голос» на Первом канале, но и заботливая мама двоих детей. Старшему сыну от первого брака с Петром Кисловым Андрею уже 13 лет, а младшей Мии, появившейся в отношениях певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым, — три годика.

Мама с папой прячут дочку от посторонних и не показывают ее личико. Все кадры и съемки фиксируют девочку только со спины. Но на этот раз поводом заговорить о дочке для Гагариной стал трогательный подарок.

«Дочь собрала на работу, сказала, чтобы я без бус на сцену не выходила. Так что сегодня буду так. Желание дочери — закон», — рассказала Гагарина.

На шее певицы красовались длинные розовые бусики — настоящее детское украшение. Певица трепетно отнеслась к подарку дочери и ехала в машине наряженная. Розовые и голубые сердечки, кубики, бусинки забавно смотрелись в черном аутфите звезды.