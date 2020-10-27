Переросли: звезда «Дома-2» Саша Черно назвала настоящую причину ухода с проекта

Одна из ярких пар проекта «Дом-2» ушла с шоу. Это супруги Оганесян — Александра и Иосиф. В августе у них родился первенец Стефан, на проект пара вернулась после того, как покрестила малыша в сентябре. Однако жить по-старому на шоу они уже не смогли.

Саша Черно рассказывала поклонникам в Instagram, что в преддверии шоу «Человек года – 2020» на проекте страсти накалились настолько, что нервы не выдержали. По словам Черно, ее провоцировали на эмоции намеренно.

«Хотела уйти абсолютно по-другому, я хотела уйти оттуда красиво, с титулом. В общем чтобы прям вообще по красоте, я все-таки отдала проекту четыре года. Но получилось так, как получилось. Обидно, но жизнь такова, меня с этого конкурса пытались слить», — объяснила Черно.

Однако настоящая причина ухода Черно и Оганесяна кроется намного глубже, чем победа в конкурсе. Девушка уверена, что они с мужем переросли те роли, которые им были «отведены».

«Суть проста: нас видели фриками. Не хотели видеть нашего роста. Меня — вечно орущей бабой, Йосю — лоботрясом и бездельником, который ни к чему не приспособлен. Такая себе перспективка, не правда ли?! Это и есть основная причина ухода», — объяснила Черно.

На проекте девушка пробыла четыре года и за это время вышла замуж за Иосифа Оганесяна. Сейчас Саша признается, что уже почти привыкла к жизни за периметром и, хоть ее и зовут обратно, туда не вернется.