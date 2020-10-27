«Обратите внимание»: Хромченко представила модный костюм в актуальном оттенке груши с разновеликой юбкой

На «Модном приговоре» в эфире Первого канала рассказали, что синий цвет по-прежнему в тренде. Однако на фоне увядающей природы женщинам захотелось наряжаться в цвет летней травы и листвы. Как выглядят ультраактуальные оттенки этой осени, представили на подиуме шоу.

Перед модными судьями появилась участница проекта в разновеликой юбке в складку, безрукавой куртке, ботильонах и теплой водолазке. Эвелина Хромченко высказалась о комплекте.

«Обратите внимание на тот оттенок зеленого, который запакован в юбке. И желтоватые идеи горчичного плана, которые мы там видим, и зеленые, которые в нынешнем сезоне называются оттенком груши, — это прерогатива сезона», — заметила эксперт.

Александр Васильев также прокомментировал песочный цвет куртки и ботильонов, подчеркнув, что он тоже актуален и отлично вписывается в концепцию, поскольку навевает мысли о сафари, как и безрукавка. А она, в свою очередь, была некогда изобретена Ивом Сеном Лораном и в настоящий момент переживает новый взлет популярности.

Третья ведущая проекта Надежда Бабкина добавила, что разновеликий подол, который зрители заметили на юбке, тоже очень актуален сейчас.