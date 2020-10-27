«Не хотим быть на втором месте»: Ургант в шутку посоветовал Бузовой завершить карьеру

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале заговорил о победе Хабиба Нурмагомедова. Боец одержал безоговорочную победу над американским спортсменом Джастином Гэтжи и защитил чемпионский пояс UFC в третий раз (легкий вес). Там же, на ринге, мужчина объявил об окончании своей карьеры в большом спорте.

Одновременно с этим к дагестанской знаменитости пришла и другая слава: его Instagram просто взорвался от количества подписчиков. Ему даже удалось победить в этом личном зачете Ольгу Бузову, которая совсем недавно вошла в Книгу рекордов России как самая влиятельная девушка, имеющая наибольшее количество подписчиков в вышеуказанной социальной сети.

В настоящий момент у Хабиба 24,6 млн подписчиков, у Ольги — 22,1 млн. Ведущий «Вечернего Урганта» прошелся по этому поводу своим едким словом.