Две дивы вместе: Нетребко в платье медового оттенка спела с Герзмавой в Мариинском театре

Анна Нетребко на днях снова приехала в Россию. Это ее второй визит за осень. В сентябре она заболела коронавирусом, поэтому отменила выступления. Несколько недель артистке пришлось провести под наблюдением врачей. После этого она успела побывать дома в Вене и, спустя месяц, вернуться на сцену уже в Милане, где она представила новую программу. Постройневшая певица радует поклонников не только вокалом, но и стильными образами.

больше по теме Анна Нетребко в бархатной юбке и вязаном пальто с мехом прогулялась по Санкт-Петербургу Оперная дива перед концертом решила насладиться осенней погодой в культурной столице.

Накануне Анна выступила в Большом театре. Она блистала на сцене в роскошных платьях, расшитых стразами и кружевом. Вместе с ней выступал ее муж Юсиф Эйвазов. А на следующий день пара прилетела в Санкт-Петербург. Перед очередным выступлением они погуляли по городу. Нетребко облачилась в вязаное пальто с мехом, чтобы не замерзнуть. Она насладилась осенней погодой в культурной столице.

А уже вечером артистка стала готовиться к участию в концерте в Мариинском театре, посвященного памяти Дмитрия Хворостовского, который скончался в 2017 году. Сначала она исполнила сольную партию. Анна вышла на сцену в элегантном платье в пол осенней расцветки «мед». Наряд подчеркивал ее фигуру. А на голове звезды сверкала алая шляпка в виде цветка, усыпанного стразами.

Потом к Нетребко присоединилась Хибла Герзмава. Они впервые за долгое время спели дуэтом. Оперная певица абхазского происхождения предстала в пышном черном платье с юбкой из фатина. Ее наряд переливался в лучах софитов.