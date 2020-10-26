Поехали домой: Наталью Дрожжину и Михаила Цивина отпустили из зала суда

В понедельник, 26 октября, стали известны подробности по делу Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Ранее сообщалось, что их задержали сотрудники СК РФ. Супружеской паре предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах с имуществом семьи ныне покойного актера Алексея Баталова.

По поступившей информации, вечером Хамовнический суд Москвы отпустил 72-летнюю Дрожжину домой. Немного предыстории: около месяца назад разразился громкий скандал, в котором фигурировали близкие народного артиста СССР. Вдова и дочь Баталова заявили, что супруги Цивин и Дрожжина обманным путем завладели их имуществом, а точнее оставленным наследством покойного актера — долей в четырехкомнатной квартире, мастерской Баталова, двумя квартирами, одна из которых находится в центре Москвы.

Кроме того, им досталась крупная сумма денег и некие архивные документы. Близкие артиста надеются, что они смогут вернуть себе все то, что присвоили чужие им люди, которые войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности получили права на собственность семьи Баталова.

Пока не известно, как дальше будут развиваться события, но как пишет «Комсомольская правда», Наталью Дрожжину и Михаила Цивина из зала суда отпустили. На данном этапе, в отношении обвиняемых была избрана мера в виде запрета определенных действий. Кроме того, супруги обязаны своевременно явиться по вызову следователя или в суд.