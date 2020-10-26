«Стеснение пропало»: Каменских в мокром лифе сексуально оросила грудь водой

Анастасия Каменских знает, как привлечь к себе внимание публики. Девушка не раз хвасталась эффектной фигурой в Instagram, демонстрируя упругую грудь, изящные щиколотки, красивую линию декольте и пышные бедра. Согласитесь: украинской исполнительнице есть, что показать. Многие поклонники поп-дивы сошлись во мнении, что рэперу Потапу очень повезло с женой. При такой тонкой талии, природа щедро наградила ее женственными изгибами. Поэтому худеть Анастасия не собирается. Она нравится своему возлюбленному такой, какая она есть.

На летнем фото Каменских показала, как она соблазнительно и призывно плескается под садовым душем. При этом мокрый купальник сексуально льнул к стройному телу звезды, подчеркивая ее округлые формы и изящные линии тела.