«Он не специально их может убивать»: экстрасенс о вдовце Валентины Легкоступовой
Видео
Что происходит на «ДОМе-2»: закрытие площадок и уход топовых участников
Видео

«Стеснение пропало»: Каменских в мокром лифе сексуально оросила грудь водой

Украинская исполнительница показала, как плескается под садовым душем.

«Стеснение пропало»: Каменских в мокром лифе сексуально оросила грудь водой
Анастасия Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Анастасия Каменских знает, как привлечь к себе внимание публики. Девушка не раз хвасталась эффектной фигурой в Instagram, демонстрируя упругую грудь, изящные щиколотки, красивую линию декольте и пышные бедра. Согласитесь: украинской исполнительнице есть, что показать. Многие поклонники поп-дивы сошлись во мнении, что рэперу Потапу очень повезло с женой. При такой тонкой талии, природа щедро наградила ее женственными изгибами. Поэтому худеть Анастасия не собирается. Она нравится своему возлюбленному такой, какая она есть.

Певица Анастасия Каменских
Анастасия Каменских в мокром крошечном бикини сексуально поплескалась под садовым душем. Фото: Instagram.com/kamenskux

На летнем фото Каменских показала, как она соблазнительно и призывно плескается под садовым душем. При этом мокрый купальник сексуально льнул к стройному телу звезды, подчеркивая ее округлые формы и изящные линии тела.

«А почему собственно еще в бикини?! Где же фоточки без лифа?!», «Как только муж такое допускает?!», «Стеснение пропало», «Ну, сколько можно нас дразнить?!», «Это сексуально», «Жарко стало, дышать трудно, это просто огонь», «Распалила всех мужчинок тут», «Фея летних курортов», «Шикарная нимфа», — отметили поклонники.

Тэги

Анастасия Каменскихестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильНовости googleПотап