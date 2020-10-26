«Наш маленький кусочек счастья»: Рудковская нарядила малыша Арсения в шапочку с ушками

Светская львица позировала в детской с младенцем на руках.

В сентябре у Евгения Плющенко и Яны Рудковской случилось пополнение. На свет родился их второй общий сын – Арсений. Малыш 25 октября уже отметил первую дату со дня рождения – ему исполнился месяц, и старший братик Сени, Саша, даже подарил крохе подарки.

Яну Рудковскую подписчики часто упрекают за то, что она мало времени проводит с малышом. Такой вывод фолловеры сделали потому, что Рудковская публикует мало снимков с новорожденным. На радость фанатам в новом посте светская львица показала настоящую семейную идиллию.

«Наш маленький кусочек счастья», — подписала фото Рудковская.

Рудковская взяла Арсения на руки, прижав хрупкое тельце к груди. Нарядила стильная мама сынишку в комбинезончик и шапочку с ушками. Рядом с родными сидел старший братик, Саша.

Напомним, что Рудковская и Плющенко прибегли к помощи суррогатной матери – после нескольких тщетных попыток ЭКО. Появление малыша Арсения в звездной семье оказалось для многих фанатов настоящим сюрпризом, потому что супруги не афишировали скорое прибавление.