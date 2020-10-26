«Иван Владимирович дома»: Подольская запечатлела новорожденного малыша в голубом коконе

Наталью Подольскую, спустя три дня после родов, выписали с малышом Ванечкой домой. Об этом сообщила новоиспеченная тетя мальчика, сестра-близняшка Юлиана Подольская. Девушка опубликовала фото с крохотным племянником у себя в Instagram:

«Иван Владимирович дома», — радостно сообщила девушка.

Крошка в комбинезончике был заботливо пристегнут в коконе и уже обживал свое новое жилое пространство. Которое, к слову, досталось ему от старшего братика, четырехлетнего Артемия. Малютка прикрыл глазки ручками, и разглядеть личико пока поклонники не смогли. Но у Ванечки уже довольно большая шевелюра.

«Милота», «Какие мы сладкие», «Кроха, «Малыш», — пишут умиленно фолловеры.

Наталья Подольская родила сына в Центре акушерства им. Кулакова. У певицы была двухкомнатная VIP-палата с двуспальной кроватью, которую звезда показывала у себя в микроблоге.