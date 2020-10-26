«Пусть пишут, что страшная»: Свиридова запечатлела себя на честном фото без прикрас

В августе популярной певице 90-х Алене Свиридовой исполнилось 58 лет. И она, как и любая другая женщина, конечно же, расстраивается, когда замечает возрастные изменения на лице, но скрывать их от окружающих при помощи ретуши не собирается. Артистка активно ведет свою страницу в Instagram, где делится честными фото без обработки и даже без макияжа.

«Пусть пишут, что и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть… Я — за правду. А она такова, что все мы люди, поэтому рано или поздно постареем», — подписала снимки Свиридова.

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Ранее певица сообщила, что вновь начала беговые тренировки. К слову, многие звезды шоу-бизнеса активно занимаются спортом. В их числе Иосиф Пригожин, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко и другие.