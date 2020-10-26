«Это беспредел»: Джигурда собрался дойти до Верховного суда ради отмены карантинного штрафа

Известный артист Никита Джигурда намерен отменить штраф, который ему выписали после посещения закрытого на карантин Дивеевского женского монастыря Нижегородской области. Актер решил поддержать свою подругу Анастасию Волочкову, которая была оштрафована после посещения той же обители. В июле он поехал туда с охранником и журналистом, и был оштрафован полицией за посещение карантинного населенного пункта на 30 тысяч рублей.

Джигурда настолько не согласен с наказанием, что готов дойти до Верховного суда, чтобы отменить его.

«Вы введите сначала, как в законе написано, чрезвычайное положение, которое имеет право вводить только президент, оплатите людям потерею их работы, а потом уже штрафуйте и требуйте. Это беспредел», — цитирует 59-летнего актера портал News.ru.

Кстати, в той же речи артист поблагодарил президента страны за то, что тот не стал вводить осенью новый карантин.

Напомним, что Волочкову оштрафовали за проникновение в Дивеевский монастырь на 20 тысяч рублей. Комментируя происшествия, балерина отмечала, что стражи порядка поиздевались над ней.