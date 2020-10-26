«Это был хороший сериал»: бывшая жена Жигунова рассказала, как он сообщил ей о романе с Заворотнюк

Знаменитая актриса Вера Новикова и звезда фильма «Гардемарины» Сергей Жигунов могли бы отметить в этом году 35-летие совместной жизни. Но их пути разошлись. Причем однажды жена давала второй шанс супругу, когда его отношения с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» исчерпали себя – простила. Чтобы снова обмануться.

О том, что у мужа служебный роман, Вера Новикова узнала из прессы. И когда она задала прямой вопрос о том, действительно ли у него с Заворотнюк отношения.

«Я спросила, это правда? На что мне Сережа не сказал, что это правда. Он сказал: «Я не готов об этом говорить». И меня это обидело больше даже, чем если бы он сказал: «Да, это правда». Я подумала: «Ну как это не готов? Если об этом пишут? То ты мне что говоришь: «Ты пока отойди в сторонку, я сейчас тут разберусь с ней, придумаю, что тебе ответить?» — рассказала в студии программы «Судьба человека» Новикова.

Вера Новикова вспомнила, что Анастасия Заворотнюк была в гостях у семьи Жигунова. И приняли ее прекрасно. Но актриса подчеркивает, что близко с ней знакома не была. И о том, что роман у ее мужа с «прекрасной няней» возник уже к концу съемок, говорил сам «гардемарин».

«Та ситуация была настолько еще подогрета прессой! — вспоминает Новикова. И предполагает: «Она, может быть, развивалась бы совершенно по-другому сценарию, не прими пресса в этом такого активного участия».

Кстати, экранные отношения мужа с Заворотнюк никак не смущали Новикову. Она объясняет: «Я понимаю, что есть экранная жизнь, есть заэкранная». «Это был хороший сериал, и мы действительно, всей семьей его смотрели».

Но когда правда вскрылась, Новикова смотреть сериал перестала. «Ну зачем я бы стала это смотреть? Что же я, мазохистка?» — произнесла Новикова.

Напомним, роман Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк случился в 2006 году и продлился чуть больше года. После расставания с «няней» артист вернулся к бывшей жене. Но, судя по всему, сейчас в жизни актера появилась новая женщина.

Несколько месяцев, как передают «Аргументы недели», Сергея встречают в компании журналистки Виктории Ворожбит. Те, кто ее видел, замечали как женщина похожа на Заворотнюк.