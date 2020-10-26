Решетова запечатлела годовалого сына от Тимати на борту частного самолета

Модель после расставания с рэпером решила продать квартиру. И к тому же вывезла наследника на море.

Анастасия Решетова около шести лет прожила с Тимати. Первое время пара не афишировала свои отношения. В конце 2019 года модель подарила избраннику сына Ратмира. Многие думали, что это их еще сильнее сплотить, но в итоге спустя несколько месяцев, пара распалась.

Примечательно, что Тимати съехал с квартиры и готовится заселиться в дом мечты, который давно строит. Решетова осталась в роскошных апартаментах, но вскоре решила их продать. В последние недели она активно ходила в свой салон красоты, где готовилась к отъезду. А 26 октября девушка запечатлела подросшего сына в сером спортивном костюме на борту частного самолета.

«Мама везет Булку к солнышку», — лаконично написала Анастасия.

В какую страну она решила увезти наследника, осталось секретом. Однако вылетела бывшая возлюбленная рэпера из международного аэропорта. Возможно, что она вслед за другими звездами решила понежиться в Дубае, на Мальдивах или в Турции. Также недавно в Москву прилетал папа Тимати, чтобы поздравить внука с днем рождения. Он хорошо относится к Решетовой и не исключено, что девушка снова решила погостить у него в Сен-Тропе.

Напомним, что ранее модель была не в восторге от того, что Тимати решил участвовать в шоу «Холостяк». При этом они устроили совместный праздник для сына, отметив его день рождения в кругу родных.