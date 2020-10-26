«Это было нормально»: Вера Новикова вспомнила, как Жигунов поставил ей синяк под глазом

Сергей Жигунов и Вера Новикова первый раз поженились в 1985 году. Она была уже знаменитой звездой экрана, а он — начинающим молодым артистом. На съемках фильма «Шанс» у них возникла взаимная симпатия и их потянуло друг к другу. Знаменитая актриса вспомнила в гостях у Бориса Корчевникова, как весело и счастливо они жили первые годы.

На день рождения Новиковой, еще до их свадьбы в 1985 году, Жигунов написал картину для любимой. А именинница хлопотала по хозяйству в ожидании гостей. Помощи от жениха она не дождалась и кинула в него тапком. Завязалась «милая» потасовка.

«В ответ в меня полетел тапок ответный. Потом я бросила подушку, в ответ полетела подушка», — вспомнила звезда. И засмеялась: «Бросали друг в друга все, что попадет под руки. Итог всего этого безумия был таков, что я встречала гостей с фингалом под глазом. Немножко замазанным. По молодости это были такие отношения. То есть никто никого не бил, но кинуть тапочком — это было нормально».

Спустя 22 года брака Жигунов оставил Новикову ради Заворотнюк, с которой снимался в сериале «Моя прекрасная няня». Служебный роман оказался скоротечным — он продлился всего год. И в 2009 году Новикова простила Жигунова и они сыграли свадьбу вновь. Только счастье было недолгим — артист променял жену на «копию Заворотнюк» и обнародовал свидетельство о разводе.