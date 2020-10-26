«Как-нибудь разберутся»: продюсер Лободы впервые прокомментировала ее роман с Линдеманном

Нателла Крапивина опровергла слух о том, что это чисто продюсерский проект.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина впервые прокомментировала отношения своей подопечной с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Произошло это на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Ксения обвинила менеджера в том, что историю любви с германским рокером придумала и растиражировала именно она. Однако девушка категорически опровергла данную теорию, заверив, что это исключительно личная жизнь певицы и никаким пиаром в этой истории даже не пахнет.

«Ты же понимаешь, как странно это со стороны выглядит? Какой-то чувак, который все время фотографируется с какими-то женщинами, но никак ничего не комментирует. При этом растет ребенок, которому рано или поздно придется что-то объяснять…» — рассудила Ксения Собчак. «Я думаю, что они как-то разберутся со всем этим. Это вообще не моя история и я в нее не погружаюсь», — ответила Нателла.

Заметим, что недавно Светлана Лобода похвасталась в Сети колечком с огромным бриллиантом на безымянном пальце и роскошным букетом от любимого мужчины. Артистка по традиции не стала раскрывать имени своего воздыхателя. При этом ранее на передаче «Осторожно, Собчак!» ее старшая дочь Ева, рожденная в отношениях с танцовщиком Андреем Царем, рассказала ведущей программы, что ее мама общается с Тиллем, а ей он периодически передает подарки. Сказав это, малышка продемонстрировала дорогой кулон из серебра от лидера рок-группы.

Подчеркнем, что имя отца своей младшей дочки Тильды Лобода ни разу официально не называла.