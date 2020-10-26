«Пусть полежит здесь»: Жигунов обнародовал свидетельство о расторжении брака с Новиковой

Сергей Жигунов выложил в личный блог фотографию свидетельства о расторжении брака с Верой Новиковой. Кадр в Instagram он подписал коротко:«Пусть полежит здесь». Возможность комментирования отключил.

На актрисе Театра имени Вахтангова артист женился дважды — первый раз в 1985 году. И второй раз в 2009 году, после двух лет раздельного проживания.

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Причиной временного расставания с благоверной тогда стала новая любовь в лице Анастасии Заворотнюк. Артисты работали в тот момент на одной съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» и не смогли удержаться от служебного романа. Однако он закончился довольно быстро, а старая привязанность осталась.

Второй раз Жигунов развелся с супругой опять из-за любви. На сей раз он встретил женщину очень похожую на Заворотнюк — журналистку Викторию Ворожбит. Правда, брюнетку очень раздражает это вечное сравнение, в личном блоге она не раз просила прекратить своих фолловеров это делать. Но тщетно — народ никак не может забыть любимой «няни».

О том, что пара живет вместе, стало понятно около года назад, когда в социальных сетях Сергей и Виктория стали выкладывать фотографии из одного дома и с одним и тем же котом по кличке Пыня, позже на видео Ворожбит поклонники актера узнали и его голос.