Три сестры: дочки Глаголевой встретились на семейных посиделках за городом

Жена хоккеиста Александра Овечкина и дочь актрисы Веры Глаголевой — Анастасия Шубская — вот уже несколько месяцев прибывает в России. Напомним, девушка вместе с мужем живет в США, где у спортсмена заключен контракт.

Время на родной земле модель предпочитает проводить с пользой, встречаясь со своими родными и близкими. Один из таких уютных вечеров брюнетка показала в личном блоге. Судя по обнародованным кадрам, на «семейные посиделки», как назвала их Шубская, приехали ее родные сестры Анна и Мария Нахапетовы.

Поскольку встреча произошла в загородном имении, девушки предпочли теплые удобные одежды, облачившись в трикотажные платья. Теплые беседы за обильно накрытым столом позже сменились прогулкой к озеру, где шумная компания уже в мерцании сумерек покормила лебедей и уток. Деятельное участие в процессе принял сын Овечкина и Шубской, Сережа.