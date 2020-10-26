«С днем рождения, старик»: Саша Плющенко рассказал, как поздравил братика на первый месяц жизни

Осенью в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской случилось долгожданное пополнение. На свет появился их второй общий сын — Арсений. С малышом звездным родителям помогла суррогатная мать. И теперь все члены семьи с удовольствием ухаживают за крохой.

Арсению Плющенко 25 октября исполнился 1 месяц от роду. Счастливый отец опубликовал снимок с малышом на руках в честь этого события. А старший братик именинника тоже поспешил отметиться с крохой и даже преподнес ему настоящие подарочки:

«Я ему подарил мишку, носочки и ножнички свои старенькие и рисунок нарисовал и подписал: «С днем рождения, Старик», — признался Саша.

Разница в возрасте у Саши и Арсения составляет 7 лет. К слову, у Евгения Плющенко есть старший сын от первого брака, 14-летний Егор. А у Яны Рудковской детей от прошлых отношений с Виктором Батурином двое — уже взрослые сыновья Андрей и Николай.