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«Не слишком широкие»: Хромченко описала брюки, которые стройнят фигуру

Это довольно классический вариант, которым некоторые женщины пренебрегают.

«Не слишком широкие»: Хромченко описала брюки, которые стройнят фигуру
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На «Модном приговоре» в эфире Первого канала заговорили об актуальных брюках. Поводом послужил ковбойский образ с клетчатой рубахой с бахромой и брюками-клеш, который представила на подиуме «народный стилист», преобразив «ответчицу» проекта.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал
Брюки-клеш. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эвелина Хромченко заметила, что брюки в комплекте действительно «очень модные», но они делают серьезный акцент на бедрах, а это нежелательно при фигуре героини передачи. Есть более корректная и традиционная модель, которая тоже может выглядеть актуально. При этом она обладает приятным бонусом — визуально вытягивает силуэт и поэтому делает фигуру зрительно стройнее.

«Для наилучшего вытягивания подойдут прямые, не слишком широкие и не слишком узкие брюки, нежели расклешенные», — прокомментировала ведущая.

В итоге стилисты шоу показали эти деликатно корректирующие фигуру брюки, выбрав трендовый кожаный вариант.

Брюки, которые визуально корректируют фигуру.
Брюки, которые визуально корректируют фигуру. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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