«Не слишком широкие»: Хромченко описала брюки, которые стройнят фигуру

На «Модном приговоре» в эфире Первого канала заговорили об актуальных брюках. Поводом послужил ковбойский образ с клетчатой рубахой с бахромой и брюками-клеш, который представила на подиуме «народный стилист», преобразив «ответчицу» проекта.

Эвелина Хромченко заметила, что брюки в комплекте действительно «очень модные», но они делают серьезный акцент на бедрах, а это нежелательно при фигуре героини передачи. Есть более корректная и традиционная модель, которая тоже может выглядеть актуально. При этом она обладает приятным бонусом — визуально вытягивает силуэт и поэтому делает фигуру зрительно стройнее.

«Для наилучшего вытягивания подойдут прямые, не слишком широкие и не слишком узкие брюки, нежели расклешенные», — прокомментировала ведущая.

В итоге стилисты шоу показали эти деликатно корректирующие фигуру брюки, выбрав трендовый кожаный вариант.