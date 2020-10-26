«Любовь моя!»: Порошина обнародовала редкое фото взрослой дочери от Куценко

Девушка пошла по стопам своих родителей и играет в театре.

Мария Порошина — не только знаменитая актриса, но и счастливая многодетная мама, она воспитывает пятерых детей (четырех девочек и одного мальчика).

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Впрочем, старшую наследницу Полину от актера Гоши Куценко уже трудно назвать ребенком, ей уже 24 года, и она так же, как и ее родители, стала артисткой. В личном блоге Мария обнародовала фото девушки. И это редкий случай в ее практике, поскольку звезда не любит лишний раз засвечивать свою личную жизнь в Сети.

«Любовь моя!» — подписала она кадр.

Порошина также сообщила, что ее наследница в настоящий момент занята в двух постановках: «Lë Тартюф» в театре на Таганке и «До+Вла=Тов» от продюсерского центра «Театромания».

Отметим, что исполнительница роли доброй волшебницы Светланы в фильме «Ночной дозор» и Гоша Куценко не были женаты официально, их отношения продолжились пять лет. Ранее звезда обнародовала в личном блоге архивное видео с молодым актером, который играет с их еще маленькой дочкой Полиной. Она призналась, что ее первый муж (пусть и неофициальный) был замечательным папой.

После романа с Гошей Куценко артистка вышла замуж за актера Илью Древнова, у них появилось на свет три дочки. Отец ее сына Андрея, который родился зимой 2019-го, не известен публике, его имя Мария тщательно скрывает.