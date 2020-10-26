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Любовь и ветер в волосах: Галкин запечатлелся на прогулке с Пугачевой

Кадр комик обнародовал в личном блоге.

Любовь и ветер в волосах: Галкин запечатлелся на прогулке с Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global look press.

Максим Галкин обнародовал свежее фото со своей знаменитой женой Аллой Пугачевой. Артист запечатлелся с Примадонной на прогулке, украсив кадр в stories Instagram сердечками, что на языке эмодзи равносильно признанию в любви.

Пара сделала селфи во время вечернего променада на фоне горящих фонарей и окон, оба одеты в черное. На контрасте с этим оттенком выделяется блестящая длинная цепь серебристого оттенка на шее певицы. А также белозубые улыбки звездной парочки, которая просто светится от счастья. Волосы Аллы Борисовны, уложенные в аккуратное прямое каре, растрепал ветер. Ради кадра звезда пытается поправить их, но тщетно.

Максим Галкин и Алла Пугачева.
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

Отметим, что официально пара состоит в браке с декабря 2011 года. Для Галкина это первый брак, для Пугачевой — пятый. Их дети Лиза и Гарри родились в сентябре 2013 года от суррогатной мамы. Наследники были рождены по инициативе певицы, ее муж заверял, что вполне был бы доволен союзом с ней и без отпрысков. Впрочем, дети в этой семье любимы и желанны для обоих супругов, семья много проводит времени вместе, несмотря на наличие двух нянь у малышей.

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