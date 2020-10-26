Конфуз дня: Собчак приняла подарок от Бузовой за CD-диск

Ольга Бузова не устает удивлять своими бизнес-идеями. На сей раз девушка стала производить косметику со своим портретом на упаковке и названием палеток, созвучных с ее песнями. В ее арсенале оказались, к примеру, такие оттенки теней, как «Мало половин», «Бери меня», «Принимай меня», «Для моих людей» и так далее.

Возлюбленная Давида Манукяна поспешила порадовать своей декоративной косметикой бывшую коллегу Ксению Собчак, отправив ей именной комплект с подписью. На это жена Константина Богомолова отреагировала культурно, но без особого восторга, заявив, что, дескать, спасибо, но где сейчас дисковод встретишь. Блондинка подумала, будто Ольга решила усладить ее слух своими новыми песнями. Судя по всему, Ксения Анатольевна не сильно спешила искать магнитофон с нужной функцией — о том, что она ошиблась ей сообщила сама Бузова, увидев сторис акулы пера про якобы диск от нее.

Журналистка поспешила сообщить о своей ошибке в личном блоге.