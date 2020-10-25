На кухне с женой: Джанабаева запечатлела, как Меладзе чистит картошку

Певец, как и его старший брат Константин, неплохо готовит.

Из-за пандемии многие звезды российского шоу-бизнеса стали проводить больше времени в кругу семьи. Валерий Меладзе не стал исключением: коронавирус отменил множество концертов и других мероприятий, в которых артист принимал участие, так что теперь он чаще находится рядом со своей супругой — Альбиной Джанабаевой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» разместила в свое микроблоге видео их совместного семейного досуга. На домашних кадрах музыкант предстал за полезным делом: артист сосредоточенно чистил картошку.

«Муж дома, ужин готовит», — подписала пост певица.



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В процессе съемки Меладзе упомянул, что через 40 минут у него должен был быть концерт.

«Надо же как-то отвлечься», — сказал исполнитель, театрально смахнув невидимую слезу.

Поклонники пришли в восторг, увидев кумира за непривычным занятием:

«Профессионально вырезает глазки», «Какой трогательный и милый Валерий! Мы его таким совсем не знаем. А жаль! Люблю вас!», «Какие вы хорошие! Такие домашние, теплые», «Классно, когда мужчина занимается домашними делами», «Побольше бы таких милых, домашних видео», — написали восхищенные подписчики.

Некоторые фанаты отметили, что Меладзе сбросил несколько лишних килограмм, находясь на домашней диете:

«Как Валерий похудел», «Подтянутый такой стал! Молодец, Альбина».

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе уже около 16-ти лет. Пара воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.