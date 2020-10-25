С бардовым палантином: 58-летняя Малинина в джинсах-бойфрендах и косухе оделась в молодежном стиле

В свои 58 лет Эмма Малинина тщательно следит не только за своим стилем, но и имиджем мужа. Так, избранница артиста не позволяет возлюбленному появляться на сцене в мятых костюмах, делая все для того, чтобы Александр Николаевич всегда был одет с иголочки. На прогулку по Лондону с любимцем семьи возлюбленная эстрадного исполнителя отправилась в осеннем аутфите, поддержав моду на молодежный стиль. Ко всему прочему, Эмма учла все современные тренды.

Она позировала в имиджевых очках. Этот аксессуар, как говорит имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева, плотно вошел в актуальные луки. Еще одной яркой деталью стали популярные в осеннем сезоне 2020 года джинсы-бойфренды. Аутфит знаменитость дополнила косухой и бордовым палантином. А также сумкой того же оттенка.

У Эммы Малининой есть 19-летние двойняшки Устинья и Фрол. Дети певца живут вместе со звездными родителями. Дочка артиста пошла по стопам своего отца — она берет уроки вокала и занимается музыкой.