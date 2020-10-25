С букетом цветов: Стриженова в нюдовом сиреневом тренче отметила годовщину с мужем

Будущие супруги познакомились еще в годы юности. Александр влюбился в Екатерину и сделал ей предложение руки и сердца. С тех самых пор влюбленные не расстаются.

52-летняя Екатерина Стриженова поделилась в Instagram романтическим фото, на котором она позировала в объятьях мужа. Как выяснилось, 25 октября, супруги отмечают годовщину отношений. Они вместе уже 33 года. В честь этого события кинорежиссер подарил избраннике огромный букет цветов, среди которых были и розы. В кадре ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале предстала в нюдовом сиреневом тренче и имиджевых очках в трендовой пластиковой оправе.

«Жил старик со своею старухой у самого синего моря… Ровно 30 лет и 3 года», — отметила Стриженова.

Телеведущая не скрывает, что она очень привязана к своей второй половинке. Александра знаменитость считает идеальным отцом и мужем, о котором может мечтать каждая женщина. В этом браке появилось двое детей: дочки Анастасия и Саша. Кроме того, у супругов есть двухлетний внук Петя Петрович. Малыш души не чает в дедушке, как говорит Екатерина, у них есть своим тайны, игры и мужские секреты.