«Разрываюсь между делами и детьми»: Гагарина в модных кюлотах устроила танцы с дочкой Мией

Певица рассказала, что как и все работающие мамы она испытывает чувство вино.

Полина Гагарина в Instagram поделилась свежими домашними кадрами. Выпускница «Фабрики звезд» устроила танцы с маленькой дочкой от звездного фотографа Дмитрия Исхакова. Мия позировала в бальном платье светло-розового оттенка и с задорным хвостиком. Кроха пританцовывала в просторной гостиной под зарубежный трек, стараясь попасть в такт мелодии. Также активно двигалась и звездная мама малышки. Перед объективом фотокамеры артистка предстала в неформальной обстановке, показав, в чем она ходит по дому. Свои белокурые локоны Полина собрала в пучок, дополнив образ мягким ободком в виде единорога. К тому же, Гагарина облачилась в пастельный костюм, состоящий из футболки и кюлот свободного кроя.

В комментариях артистка призналась, что как и многие работающие мамы она часто испытывает чувство вины. Ведь ей не удается уделять максимум своего внимания детям. При этом поп-диве приходится разрываться между работой, концертами, студией, домашними делами, детьми, уроками и репетициями. Все это, безусловно, выматывает и отнимает много сил.

«Я разрываюсь между делами и детьми », — отметила Полина, уточнив, что каждый вечер она спешит домой, чтобы уложить Мию спать.

Певица старается уделить внимание и сыну Андрею, помочь ему с уроками, поговорить по душам, понимая, как он нуждается в ее ласке и заботе.