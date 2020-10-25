Продолжение истории: Тимати пытается отвоевать имя у лейбла Black Star

Летом этого года Тимур Юнусов (Тимати) опубликовал в своем микроблоге новость о том, что он покидает лейбл Black Star. Артист сотрудничал с компанией на протяжении 15 лет, теперь же Тимати хочет продолжить карьеру как сольный исполнитель.

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К слову, рэпер покинул лейбл с полным каталогом и товарными знаками. В качестве причины артист использовал аргумент того, что некогда камерный Black Star стал крупным агрегатором множества компаний, погрязшем в бюрократии и гонке за оборотами.

Однако недавно стало известно, что псевдоним Юнусова — Тимати — принадлежит лейблу до 2028 года. По данным Lenta.ru, в начале августа артист подал заявку на регистрацию собственного товарного знака.

За последний месяц Тимати успел объявить о разводе с матерью своего маленького ребенка — Анастасией Решетовой, а также о своем участии в новом сезоне шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Пользователи Сети считают, что все происходящее — просто хайп артиста и попытка заработать больше денег. К тому же предполагается, что сейчас рэпер должен выплачивать процент лейблу за использование своего псевдонима.