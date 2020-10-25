«Как коршун унес»: Наталья Штурм ищет пропавшего бойфренда

Накануне 54-летняя певица Наталья Штурм разместила видеообращение в личном микроблоге. В нем артистка рассказала, что ее молодой человек внезапно исчез без объяснения причин.

«Как коршун унес. Это как вообще?! Всегда же можно объяснить», — подписала публикацию знаменитость.

К слову, возлюбленный моложе певицы на 18 лет. С ухажером Штурм познакомилась в фитнес-клубе. Их роман длился на протяжении двух месяцев. По словам артистки, молодой человек показывал себя исключительно с положительной стороны:



«Вместе просыпаемся, вместе едем путешествовать. Потом вдруг — бац — его как коршун унес. Он не женат, у него нет детей, 36 лет. Он не бухает, ничего не употребляет, занимается спортом, как и я. Мне важно понять для себя — почему?! Что произошло?! Больше ничего не интересно. Интересна именно причина».

Как рассказала Штурм редакции ФАН, несмотря на то, что у нее есть номер бойфренда, сама она ему звонить не собирается, однако подключила к поискам администрацию фитнес-клуба:



«Ему сейчас позвонили с фитнес-зала в связи с тем, что заканчивается абонемент. Мне сделали такую любезность, позвонив на два номера. Однако они оба были выключены. Это вообще что-то странное».

Также звезда подчеркивает, что в их отношениях все было абсолютно гладко и гармонично. Поклонники и друзья артистки разделились во мнении: одни считают, что молодой человек повел себя не по-мужски и просто бросил певицу, другие советуют поступиться гордостью и искать возлюбленного еще старательнее.