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Леди в осени: Брухунова в пуховике цвета апельсина прогулялась с сыном Петросяна

Променад с малышом - обязательная составляющая выходного дня молодой мамы.

Леди в осени: Брухунова в пуховике цвета апельсина прогулялась с сыном Петросяна
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова наслаждается материнством. Малыша она родила полгода назад, и долгое время скрывала от поклонников факт его появления на свет. Теперь же каждые выходные она делится со своими фанатами снимками с маленьким Вагашей. Чаще всего он, конечно же, мирно спит в детской коляске. Так случилось и в этот раз.

Снимком с прогулки Татьяна поделилась в своем Instagram. На прогулку с сыном она вышла в ярком наряде. Апельсинового цвета объемный пуховик до колен, такого же оттенка брюки палаццо составили прогулочный гардероб молодой мамы.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

«Я люблю каждый год своей жизни! Он не повторится. Я не повторюсь. Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится ощущение возраста», — написала Брухунова.

Подписчики поддержали ее в комментариях.

«Это действительно так! Надо наслаждаться каждым днем! Согласна с вами! Стильная!» — писали пользователи Сети.

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