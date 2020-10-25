Леди в осени: Брухунова в пуховике цвета апельсина прогулялась с сыном Петросяна

Молодая жена Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова наслаждается материнством. Малыша она родила полгода назад, и долгое время скрывала от поклонников факт его появления на свет. Теперь же каждые выходные она делится со своими фанатами снимками с маленьким Вагашей. Чаще всего он, конечно же, мирно спит в детской коляске. Так случилось и в этот раз.

Снимком с прогулки Татьяна поделилась в своем Instagram. На прогулку с сыном она вышла в ярком наряде. Апельсинового цвета объемный пуховик до колен, такого же оттенка брюки палаццо составили прогулочный гардероб молодой мамы.

«Я люблю каждый год своей жизни! Он не повторится. Я не повторюсь. Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится ощущение возраста», — написала Брухунова.

Подписчики поддержали ее в комментариях.