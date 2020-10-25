Словно испанская дива: Нетребко в юбке с алыми маками пришла в ресторан с мужем

Анна Нетребко, как считает историк моды Александр Васильев, вполне заслуженно может называть себя дивой. Помимо красивого и сильного тембра, она обладает незаурядной внешностью, собственным чувством стиля и королевской статью. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале не раз восхищался красотой и изящными манерами оперной певицы. К тому же, искусствовед советовал Анне обратить внимания на аксессуары в русско-народном стиле, к примеру, на тиары в виде кокошников.

Свой уикенд оперная дива провела в ресторане, отправившись на ужин в компании мужа азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Также певица повидалась на банкете и с друзьями. Она выбрала нетривиальный лук, облачившись в юбку длины макси с принтом в виде алых маков и простую черную блузу с вырезом лодочка. Аутфит знаменитости дополнила сумочка-клатч. Примечательно, что Нетребко оделась в стиле испанской дивы.