«Мы растем!»: Хилари Дафф ждет третьего ребенка

33-летняя актриса Хилари Дафф объявила о своей беременности в микроблоге. Знаменитость опубликовала видео, на котором лучезарно улыбается в объятиях любимого мужа Мэттью Кома, нежно поглаживающего округлившийся животик второй половинки. Артистка шуточно подписала пост:

«Мы растем! В основном, я».

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То же самое видео разместил на своей страничке в Instagram и супруг актрисы:

«Карантин был веселым. Малыш номер три», — написал под видео музыкант.

К слову, возлюбленный Хилари Дафф уточнил, что ребенок у пары появится в 2021 году.

Супругов с грядущим пополнением поздравили и поклонники, и звездные друзья, в том числе Лиа Мишель, Мэнди Мур, Бизи Филиппс, Линдсей Прайс и другие.

Фанаты написали множество теплых слов в адрес Хилари, а также поинтересовались, как чувствует себя звезда:

«Лучшие новости дня! Просто вау», «О Боже, какая прекрасная новость!», «Потрясающе! Поздравляю, Хилари», «Хилари, как переносишь беременность?!», «Тебя сейчас что-то беспокоит?!», «Поздравляю, замечательная мама!» — написали поклонники.

Напомним, что Хилари Дафф и Мэттью Кома поженились в декабре 2019 года. До того, как пара связала себя узами брака, они встречались на протяжении двух лет. Это будет второй совместный ребенок супругов. Также Хилари воспитывает восьмилетнего сына от предыдущих отношений.