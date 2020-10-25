«Это было неожиданно»: Влад Соколовский прокомментировал слухи о скорой свадьбе

В 2018 году произошел сканадальный развод Влада Соколовского и Риты Дакоты. Причиной расставания, по словам певицы, стали многочисленные измены экс-солиста группы «БиС». Даже после неудачного опыта отношений у всех на виду, артист не прекращает скрывать подробности своей личной жизни. Уже больше года Соколовский встречается с Ангелиной Сурковой — финалисткой кастинга в группу «Серебро». Пара не стесняется делиться с аудиторией совместными фото в Instagram и открыто демонстрирует любовь друг к другу.

Поклонники и ряд СМИ решили, что отношения Соколовского и Сурковой уже перешли на новый уровень: по Сети начали распространяться слухи о том, что певец сделал девушке предложение.

В интервью с редакцией издания «СтарХит» артист прокомментировал эту новость:

«Понятия не имею, откуда взялась информация о моей скорой женитьбе. Мне только что прислал статью мой менеджер, и это было неожиданно. К этому не было никаких предпосылок».

Также экс-солист «БиС» поделился, что между ним и возлюбленной все действительно очень хорошо. Более того, артист познакомил девушку со своей дочерью от первого брака и даже с самой бывшей женой: