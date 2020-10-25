Больше не медвежонок: Бузова и Дава расстались?
Видео
«Жизнь других» на Канарах: почему у местных гниют зубы и что значит налог…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Это было неожиданно»: Влад Соколовский прокомментировал слухи о скорой свадьбе

Артист опроверг домыслы фанатов.

«Это было неожиданно»: Влад Соколовский прокомментировал слухи о скорой свадьбе
Влад Соколовский и Ангелина Суркова. Фото: instagram.com/vs20/

В 2018 году произошел сканадальный развод Влада Соколовского и Риты Дакоты. Причиной расставания, по словам певицы, стали многочисленные измены экс-солиста группы «БиС». Даже после неудачного опыта отношений у всех на виду, артист не прекращает скрывать подробности своей личной жизни. Уже больше года Соколовский встречается с Ангелиной Сурковой — финалисткой кастинга в группу «Серебро». Пара не стесняется делиться с аудиторией совместными фото в Instagram и открыто демонстрирует любовь друг к другу.

Поклонники и ряд СМИ решили, что отношения Соколовского и Сурковой уже перешли на новый уровень: по Сети начали распространяться слухи о том, что певец сделал девушке предложение.

В интервью с редакцией издания «СтарХит» артист прокомментировал эту новость:

«Понятия не имею, откуда взялась информация о моей скорой женитьбе. Мне только что прислал статью мой менеджер, и это было неожиданно. К этому не было никаких предпосылок».

Также экс-солист «БиС» поделился, что между ним и возлюбленной все действительно очень хорошо. Более того, артист познакомил девушку со своей дочерью от первого брака и даже с самой бывшей женой:

«С Линой у меня действительно прекрасные отношения: ее приняла моя семья, к ней очень хорошо относится мой ребенок, и с Ритой у нее замечательные взаимоотношения», — откровенно заявил певец.

Тэги

Ангелина СурковаВлад СоколовскийВлад Соколовский и Рита Дакотажизнь после разводазвездные семьиИнтервьюНовости googleновости звёзд