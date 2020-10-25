«От природы красота»: Максим Галкин признался, что не красит губы

Шоумен дал понять, что для него нет ничего лучше естественности.

Воскресным утром, 25 октября, Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, посмотрев который, подписчики уличили юмориста в использовании губной помады. Уж больно яркие были у него губы. Озадаченные фанаты начали писать комментарии, спрашивая, так ли это на самом деле. Галкин все отрицает, поэтому решил записать ответное видео, которое опубликовал в микроблоге.

«Ребят, все, кто считает, что у меня накрашенные губы… Ну не накрашенные они. Это их натуральный цвет. Губы у меня такие… от природы красота», — сказал Галкин.

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Накануне Максим показал своим поклонникам, как весело в его семье проходит обеденное время. Пока 7-летние близнецы Лиза и Гарри наслаждались гречневой кашей, юморист веселил ребятню, изобрая лошадку.