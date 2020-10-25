Сразу в двух образах: Эвелина Бледанс пополнила гардероб эко-шубами

51-летняя телеведущая Эвелина Бледанс выразила свою позицию по поводу натурального меха. Артистка поделилась в микроблоге, каким шубам отдает предпочтение:

«Остались у меня еще подарки от мужчин в виде натуральных, но сама я стараюсь переходить на эко-шубки!» — призналась знаменитость.



Также Бледанс попросила фанатов помочь ей определить, какой цвет шубки ей больше к лицу: классический беж или дерзкое бордо. Многие поклонники решили, что теледиве к лицу оба наряда:

«Обе, однозначно!», «Носите обе. Меняйте в зависимости от цвета вашего настроения», «Шикарная Эвелина, в каждой шубке хороша!», «Вам любой цвет шуб пойдет. Ведь не шубы вас украшают, а вы их», — написали в комментариях фолловеры.



Среди подписчиков Бледанс нашлись и те, кому тренд искусственного меха не по душе:

«Не люблю искусственные шубы, они выглядят дешево, от кого бы и какие бы они ни были! Тогда уж лучше пуховики, куртки, пальто», «Но в эко-мехе холодно», — поделились своим мнением под постом подписчики

Ранее в плюшевых шубках выходили в свет многие звезды, среди которых: Ирина Шейк, Светлана Бондарчук, Ксения Бородина и Полина Гагарина.