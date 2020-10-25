Внимание к деталям: Муцениеце в шифоновом платье и с рюкзаком оттенка оливы сделала «лифтолук»

Бывшая жена актера из сериала «Мажор» Павла Прилучного подобрала аутфит, который едва ли подходит для середины октября.

Агата Муцениеце не скрывает, что она девушка закаленная. Поэтому даже в середине октября актриса из фильма «Тобол» позволяет себе красоваться в одной тонкой кожаной куртке. Тем более, что в качестве базового наряда экс-возлюбленная Павла Прилучного подобрала и вовсе летнее платье из шифона с цветочным принтом. Дополнил нетривиальный образ знаменитости оливковый рюкзак и имиджевые очки. В Stories микроблога Агата поделилась свежим «лифтолуком».

Напомним, что после развода с актером из сериала «Мажор» Агата Муцениеце из загородного особняка вместе с детьми перебралась в квартиру. Их с Павлом Прилучным общий сын Тимофей в этом году пошел в первых класс. А четырехлетняя дочка Мия занимается в балетной студии.