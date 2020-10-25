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Внимание к деталям: Муцениеце в шифоновом платье и с рюкзаком оттенка оливы сделала «лифтолук»

Бывшая жена актера из сериала «Мажор» Павла Прилучного подобрала аутфит, который едва ли подходит для середины октября.

Внимание к деталям: Муцениеце в шифоновом платье и с рюкзаком оттенка оливы сделала «лифтолук»
Агата Муцениеце. Фото: Instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце не скрывает, что она девушка закаленная. Поэтому даже в середине октября актриса из фильма «Тобол» позволяет себе красоваться в одной тонкой кожаной куртке. Тем более, что в качестве базового наряда экс-возлюбленная Павла Прилучного подобрала и вовсе летнее платье из шифона с цветочным принтом. Дополнил нетривиальный образ знаменитости оливковый рюкзак и имиджевые очки. В Stories микроблога Агата поделилась свежим «лифтолуком».

Актриса Агата Муцениеце
Агата Муцениеце в шифоновом платье и косухе поделилась свежим «лифтолуком». Фото: Instagram.com/agataagata

Напомним, что после развода с актером из сериала «Мажор» Агата Муцениеце из загородного особняка вместе с детьми перебралась в квартиру. Их с Павлом Прилучным общий сын Тимофей в этом году пошел в первых класс. А четырехлетняя дочка Мия занимается в балетной студии.

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