«Арсению месяц»: Рудковская в брючном костюме Dior прогулялась с коляской

Музыкальный продюсер не скрывает: ее муж мечтал о дочке, но теперь у них двое общих сыновей.

В сентябре Яна Рудковская и Евгений Плющенко в очередной раз стали родителями. Этой новостью они сразу же поделились с верными почитателями. Как выяснилось позже, ребенка выносила суррогатная мать. Мальчика, который стал для Яны четвертым сыном, назвали Арсением. Выходной день звездная мама решила посвятить малышу и показала в своем Instagram фото с прогулки.

«Малышу Арсению сегодня один месяц», — подписала снимки Рудковская.

Для отдыха на свежем воздухе Рудковская выбрала наряд от своего любимого бренда Dior. Она позировала в куртке, белоснежных джинсах и грубых ботинках. С сынишкой бизнесвумен гуляет на территории садового участка. У Арсения есть модная коляска за полмиллиона рублей. Жена Плющенко с ранних лет приучает кроху к всему самому дорогому, не экономя на комфорте малыша.

Напомним, что старшему ребенку Рудковской и Плющенко – Саше в этом году исполнилось семь лет. Он уже добивается определенных высот в спорте и зарабатывает крупные гонорары на рекламе.