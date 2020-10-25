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Свежая и естественная: Бондарчук в бикини запечатлелась на берегу моря

Экс-супруга российского режиссера подписала снимок глубокомысленной цитатой.

Свежая и естественная: Бондарчук в бикини запечатлелась на берегу моря
Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa/

51-летняя телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в своем микроблоге новые фото. На селфи главный редактор журнала Hello! предстала в расслабленном летнем образе: бывшая жена Федора Бондарчука сфотографировалась без намека на макияж и с собранными в небрежный пучок волосами. Светлана посмотрела в камеру, а затем повернулась к объективу профилем, глядя на закатное солнце.

Лучи, обрамляющие лицо светской львицы и бегущие по морским волнам, навеяли Бондарчук известные строки Марины Цветаевой, которыми она решила подписать пост:

«Я буду любить тебя все лето», — это звучит куда убедительней, чем «всю жизнь» и — главное — куда дольше!».

Актриса Любовь Толкалина в комментариях согласилась с приведенными словами:

«Это правда. Лето бывает длинною в вечность», — написала артистка.

Поклонники выразили свою обеспокоенность настроением знаменитости и постарались поддержать ее:

«Что-то как-то обреченно», «Грустно», «Человек не может любить всю жизнь», «Желаю вам, чтобы ваше лето длилось как можно дольше», «Лето — это маленькая жизнь».

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук на море. Фото: instagram.com/a030aa/

Светлана и Федор Бондарчук были женаты до 2016 года. Сейчас светская львица замужем за бизнесменом Сергеем Харченко. Недавно знаменитость заявила, что хочет завести с возлюбленным общего ребенка.

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