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Лето продолжается: Бородина в купальнике на тонких бретелях сразила подписчиков красотой

Телеведущая с семьей отдыхает в Турции.

Лето продолжается: Бородина в купальнике на тонких бретелях сразила подписчиков красотой
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Шестой отпуск в году Ксения Бородина с семьей решила провести в Турции. К поездке готовилась заранее и организовала все по высшему разряду – элитный курорт, фешенебельный отель – все продумано до мелочей. Об этом накануне заявил супруг телезвезды Курбан Омаров. Не забывает Ксения во время отпуска и о своей почти шестнадцати миллионной армии подписчиков в Instagram, где публикует яркие солнечные фотографии.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

На одной из них Бородина показала своим фанатам свежий загар. Телеведущая нарядилась в купальник на тонких бретелях карамельного оттенка и соломенную шляпу с коричневой лентой. При этом Ксения решила поговорить на довольно серьезную тему. Телеведущую огорчают новости, из которых она узнает о смерти или избиении детей собственными родителями.

«Я за то, чтоб у нас «стучали» в органы опеки, как за границей. И еще… наказание надо строгое. Максимально. Желательно, чтоб потом уже не размножались», — написала Бородина.

Подписчики поддержали ее мнение в комментариях.

К слову, Ксения – мама двух девочек. Старшей Маше – 9 лет. Она появилась на свет от предыдущих отношений телеведущей. А младшей Теоне, которая родилась в браке с Курбаном Омаровым – четыре годика.

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