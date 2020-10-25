Лето продолжается: Бородина в купальнике на тонких бретелях сразила подписчиков красотой

Шестой отпуск в году Ксения Бородина с семьей решила провести в Турции. К поездке готовилась заранее и организовала все по высшему разряду – элитный курорт, фешенебельный отель – все продумано до мелочей. Об этом накануне заявил супруг телезвезды Курбан Омаров. Не забывает Ксения во время отпуска и о своей почти шестнадцати миллионной армии подписчиков в Instagram, где публикует яркие солнечные фотографии.

На одной из них Бородина показала своим фанатам свежий загар. Телеведущая нарядилась в купальник на тонких бретелях карамельного оттенка и соломенную шляпу с коричневой лентой. При этом Ксения решила поговорить на довольно серьезную тему. Телеведущую огорчают новости, из которых она узнает о смерти или избиении детей собственными родителями.

«Я за то, чтоб у нас «стучали» в органы опеки, как за границей. И еще… наказание надо строгое. Максимально. Желательно, чтоб потом уже не размножались», — написала Бородина.

Подписчики поддержали ее мнение в комментариях.

К слову, Ксения – мама двух девочек. Старшей Маше – 9 лет. Она появилась на свет от предыдущих отношений телеведущей. А младшей Теоне, которая родилась в браке с Курбаном Омаровым – четыре годика.