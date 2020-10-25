«Братик, будь счастлив!»: Лазарев поздравил Топалова с днем рождения

Сергей Лазарев поздравил с днем рождения экс-солиста поп-дуэта Smash!! Влада Топалова с 35-м днем рождения. Артист опубликовал совместное селфи с другом и трогательно подписал фото:

«Владька! Братик! С днем рождения! Будь счастлив! Очень тебя люблю и горжусь тобой! Рад, что мы вновь так тесно и крепко дружим, как раньше! Все-таки дружба, проверенная годами и трудностями, самая крепкая!».



Подписчики поддержали Лазарева в комментариях и присоединились к поздравлению, а также выразили свой восторг от снимка, на котором запечатлены оба экс-солиста группы:

«Какие вы крутые! После стольких лет все еще лучшие! Пусть этот день для вас обоих пройдет хорошо», «Красавчики!», «Как в старые добрые времена! Так приятно на вас смотреть», «Самые классные! Круто иметь друга себе по душе!».



Также поклонники похвалили артистов за их примирение:

«Счастья и радость от того, что ваше общение наладилось! Вам нечего делить, все ссоры и обиды остались в прошлом! Слишком много вы пережили вместе, чтоб обижаться! Молодцы, рада за вас».

Многие выразили свою надежду о возобновлении не только дружбы исполнителей, но и их творческой работе в дуэте:

«Замутили бы хоть одну песню, в память о Smash!! и нам на радость…», «Вот бы Smash!! обратно», «Хотим ваш дуэт», — с надеждой написали фанаты.

Группа Smash!! существовала с 2000 по 2006 годы. После двух выпущенных альбомов, Лазарев отказался выполнять условия контракта, и дуэт со скандалом распался. Оба артиста стали заниматься сольной карьерой.