Умер председатель концерна Samsung Ли Гон Хи

В концерне Samsung сообщили о кончине председателя Ли Гон Хи. Он умер на 79-м году жизни, причины смерти не уточняются. Известно, что долгие годы бизнесмен боролся с тяжелым недугом.

На данный момент состояние предпринимателя оценивается в 20 миллиардов долларов, которое поделят между собой его четверо детей. Однако им предстоит заплатить налог в размере более 9 миллиардов.

Компанию Samsung основал отец Ли Гон Хи. Много лет она работала только на внутреннем рынке Южной Кореи, но благодаря упорному труду уже покойного предпринимателя, вышла на мировой рынок. В последние годы концерном руководил старший сын Ли Гон Хи – Ли Чжэ Ену.