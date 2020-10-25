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«Не осрамилась!»: Каменских в мокром бикини сексуально поплескалась под струями воды

Украинская исполнительница похвасталась роскошной фигурой, показав, чем щедро наградила ее природа.

«Не осрамилась!»: Каменских в мокром бикини сексуально поплескалась под струями воды
Анастасия Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Возлюбленная рэпера Потапа в очередной раз похвасталась эффектной фигурой без изъяна, опубликовав в Instagram свежий провокационный кадр. Анастасия Каменских позировала в лимонном купальнике, подставив звездное тело под струи воды. Девушка сексуально поплескалась под душем, впечатлив поклонников. Фолловеры пришли в восторг от увиденного. И этому есть свое объяснение. Посмотрите, как эффектно и грациозно выглядит поп-дива.

Певица Анастасия Каменских
Анастасия Каменских в лимонном бикини засветила упругую грудь и пышные бедра. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Волшебная девушка», «Стройная, талия восхитительная, можно двумя мужскими ладонями объять», «Настенька, очень красивая», «Любуюсь и восхищаюсь», «Не осрамилась!!», «Какая же вы женственная, да, есть лишний вес, да все не так идеально! Но все же», «А что топорщится под лифом?!», «Самая-самая, любим такую красоту от вас», «Вечернее фото не для слабонервных!!», «Идеал женщины», «Роскошная талия, мягкий животик, а какие бедра, ух!», «Очаровательная нимфа», «Мокрый купальник только подчеркивает ваши формы, чистый соблазн», — пишут поклонники.

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