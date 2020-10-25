«Не осрамилась!»: Каменских в мокром бикини сексуально поплескалась под струями воды

Возлюбленная рэпера Потапа в очередной раз похвасталась эффектной фигурой без изъяна, опубликовав в Instagram свежий провокационный кадр. Анастасия Каменских позировала в лимонном купальнике, подставив звездное тело под струи воды. Девушка сексуально поплескалась под душем, впечатлив поклонников. Фолловеры пришли в восторг от увиденного. И этому есть свое объяснение. Посмотрите, как эффектно и грациозно выглядит поп-дива.

«Волшебная девушка», «Стройная, талия восхитительная, можно двумя мужскими ладонями объять», «Настенька, очень красивая», «Любуюсь и восхищаюсь», «Не осрамилась!!», «Какая же вы женственная, да, есть лишний вес, да все не так идеально! Но все же», «А что топорщится под лифом?!», «Самая-самая, любим такую красоту от вас», «Вечернее фото не для слабонервных!!», «Идеал женщины», «Роскошная талия, мягкий животик, а какие бедра, ух!», «Очаровательная нимфа», «Мокрый купальник только подчеркивает ваши формы, чистый соблазн», — пишут поклонники.