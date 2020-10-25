Вся семья на одном фото: Дмитрий Маликов отметился на прогулке с женой, сыном и дочкой

Дочь Дмитрия Маликова Стефания запечатлела теплый семейный момент из своей жизни. Вместе с мамой Еленой Изаксон, своим знаменитым папой и младшим братиком Марком она побывала на прогулке возле озера.

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Родственники не стали ради удачного кадра в Сети примерять изысканные наряды, запечатлевшись в спортивной одежде, объемных шарфах и пуховиках. Сама же Стефания облачилась в трендовую рубашку-куртку. Эвелина Хромченко ранее в эфире «Модного приговора» рассказывала о необычной популярности этой вещи у женщин.

Теплые рубашки сегодня могут преобразовываться не только в куртки, но и в пальто, а также тренчи. По словам модного эксперта, они приобрели фактически вирусный характер, проникнув в магазины одежды различного уровня: от масс-маркетов до бутиков вип-класса.

Напомним, что Дмитрий Маликов и Елена Изаксон долгое время жили в гражданском браке (с 1992 года по 2000), а когда у них родилась дочь Стеша, узаконили отношения. Сына Марка в 2018-м году им родила суррогатная мама. Жена певца также имеет дочь Ольгу от первого брака, она профессионально занимается искусством фотографии.