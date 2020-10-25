«Настроение»: Брежнева устроила «танцы до утра» в кроп-топе и облегающих лосинах

Вера Брежева недавно выпустила новый хит «Сестра». Блондинка, похоже, сама от него в восторге и с упоением танцует под зажигательные ритмы в свободное время.
В личном блоге артистка показала кадры, на которых предстает в репетиционном зале, примерив черный кроп-топ и такого же цвета лосины. Девушка устроила танцы под собственную песню, двигаясь перед камерой телефона.
«Настроение #Sestra. Танцы до утра», — подписала она кадры.
«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Ваши песни дарят радость и мотивацию. Спасибо Вам», «У меня вчера были танцы до утра под ваши песни», «Вера полетела плавно в небеса, что за диво, что за чудеса», «Ааа, такая классная!!!», «Шикарнейшая», «Боже, как она двигается!» — отреагировали на пост блондинки ее поклонники в Сети.