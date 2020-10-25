Больше не медвежонок: Бузова и Дава расстались?
Видео
«Жизнь других» на Канарах: почему у местных гниют зубы и что значит налог…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Настроение»: Брежнева устроила «танцы до утра» в кроп-топе и облегающих лосинах

Певица обнародовала ролик из репетиционного зала без макияжа.

«Настроение»: Брежнева устроила «танцы до утра» в кроп-топе и облегающих лосинах
Вера Брежнева. Фото: www.instagram.com/ververa/

Вера Брежева недавно выпустила новый хит «Сестра». Блондинка, похоже, сама от него в восторге и с упоением танцует под зажигательные ритмы в свободное время.

В личном блоге артистка показала кадры, на которых предстает в репетиционном зале, примерив черный кроп-топ и такого же цвета лосины. Девушка устроила танцы под собственную песню, двигаясь перед камерой телефона.

«Настроение #Sestra. Танцы до утра», — подписала она кадры.

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Ваши песни дарят радость и мотивацию. Спасибо Вам», «У меня вчера были танцы до утра под ваши песни», «Вера полетела плавно в небеса, что за диво, что за чудеса», «Ааа, такая классная!!!», «Шикарнейшая», «Боже, как она двигается!» — отреагировали на пост блондинки ее поклонники в Сети.

Тэги

БрежневаВера БрежневаВера Брежнева и Константин МеладзеВера Брежнева последние новостиВера Брежнева фото