«Живот растет»: звезда «Деффчонок» Галина Боб показала изменившуюся из-за беременности внешность

Галина Боб, ставшая популярной после выхода в российский кинопрокат сериала «Деффчонки», призналась, что беременна в третий раз. Судя по видео, которое она обнародовала в личном боге, срок уже весьма внушительный.

На нем актриса предстает в танце со своим мужем режиссером Сергеем Корягиным, танцуя под хит группы Fantasy «Ты беременна». Таким образом артистка и ее супруг решили сообщить публике о радостном событии.

«Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет… Блин, это оказались не пельмени», — прокомментировала видео Галина.

Девушка призналась, что не знает пола будущего малыша, они с мужем решили сохранить для себя эту тайну до момента появления новорожденного на свет и намеренно попросили врачей не говорить, кто у них вскоре появится – дочь или сын. Отметим, что пара уже воспитывает двух мальчиков: пятилетнего Леву и трехгодовалого Андрея. Во время самоизоляции в апреле Галина перенесла коронавирус.