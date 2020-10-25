Экс-жена Ромы Жукова не знает, как прокормить шестерых детей на 80 тысяч рублей

Рома Жуков развелся с женой Еленой год назад, оставив ей на воспитание шестерых детей. Суд обязал 53-летнего артиста платить алименты в размере 21 тысячи рублей, но он дает больше. В студии программы «Секрет на миллион» Жуков утверждал, что отправлял детям по 200-400 тысяч рублей до апреля этого года. В сентябре было еще более 100 тысяч. При этом он опасается, что деньги бывшая супруга тратит на рестораны и салоны красоты.

Елена же, в свою очередь утверждает, что 80 тысяч рублей в месяц – ничтожная сумма для шестерых детей. Якобы она на продукты тратит по 10 тысяч за один раз. Именно поэтому в месяц ей нужно как минимум 150-200 тысяч рублей.

Напомним, что Рома Жуков и Елена стали мужем и женой в 2005 году. В этом браке на свет появились семеро детей, причем, все в разных странах. Так хотела сама Елена. Одна их дочь погибла в 2012 году в результате несчастного случая.