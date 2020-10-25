Творческие планы: Яна Шафеева покинула проект «Дом-2»

Девушка пришла на телестройку четыре года назад.

Яна Шафеева решила покинуть реалити-шоу «Дом-2», в котором появилась четыре года назад. Ее дебют в проекте запомнился многим телезрителям – девушка прочитала стихотворение собственного сочинения для другого участника – Андрея Черкасова.

За периметром 25-летняя Яна решила заниматься творческой работой – шить одежду, снимать видео и путешествовать. Об этом она рассказала в интервью «Дом-2». Личная жизнь девушки тоже налаживается. Ее уже ждет молодой человек, знакомство с которым произошло в Сети.

Напомним, что недавно «Дом-2» покинули Саша Черно и Иосиф Оганесян, а также Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Последние уже успели засветиться в программе Тимура Еремеева «На самом деле». Новоиспеченный отец требовал провести тест-ДНК, чтобы подтвердить родство с дочкой Степанией.