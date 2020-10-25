«И что это на голове, ну?»: Галкин показал свое утро под крики детей

Максим Галкин поделился со своими подписчиками в личном блоге домашним видео. Как истинный блогер, он решил записать с утра новый влог, но столкнулся с препятствием в виде ближайших родственников.

На обнародованном видео муж Аллы Пугачевой предстает перед камерой с некими рассуждениями, смысл которых его подписчиками так и не удалось узнать: «И вот, что я хотел сказать…». На самом интересном месте его вдруг прерывают крики детей Лизы и Гарри, после чего комик уже не смог собраться с мыслями, заявив: «Уже ничего». Зато в этот момент он разглядел свою прическу, которая бывает у всех людей с по утрам.

«И что это на голове, ну?» — резюмировал Максим.

Напомним, шоумен вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в деревне Грязь в огромном замке. Это поселение неожиданно для звездной семьи стало местом паломничества их поклонников. Полюбоваться на жизнь четы и их отпрысков возможно через некоторые предприимчивые турагентства, которые возят сюда туристов целыми автобусами.