Девочка с косичками: Бузова отправилась на работу в кожаной юбке плиссе и ботфортах

Ольга Бузова отметилась на съемках «Дома-2» в молодежном образе – звезда примерила кожаную юбку плиссе выше колен, которая была украшена металлическими кнопками.

Аутфит певица дополнила футболкой с золотым принтом в виде губ, облегающими сапогами-ботфортами и крупным колье в виде цепи. К своему наряду певица сделала девичью прическу в виде двух косичек.

Отметим, что ранее прически с косами с корреспондентом Teleprogramma.pro обсудил эксперт моды Владислав Лисовец. Он считает, что эта укладка давно устарела и является признаком «приезжей девушки». По словам стилиста, косы можно увидеть чаще на отечественных звездах, в то время, как зарубежные уже давно забыли про тот тренд.

Сейчас, по мнению модного аналитика, больше актуальны естественные укладки в духе «встала и пошла». А плетеные прически свидетельствуют о том, что с ними долго возились.