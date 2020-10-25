Как за пять минут сделать голливудские локоны, рассказали на «Модном приговоре»

Бьюти-блогер Анна Комарова утверждает, что их делают практически все звезды для выхода на красную ковровую дорожку.

На Первом канале в эфире «Модного приговора» в рубрике «Модные советы онлайн» рассказали, как сделать актуальную прическу, которую чаще всего называют голливудскими локонами или серф-локонами.

«Их вы можете увидеть буквально у всех звезд на красной ковровой дорожке», — сказала бьюти-блогер Анна Комарова.

Оказалось, что формировать модную завивку очень просто и быстро. Например, у ведущей рубрики на это ушло каких-то пять минут.

Девушка разделила все волосы на три части. Передние убрала заколками и начала укладку с задней части головы, накручивая пряди плойкой диаметром 25-38 мм. На полудлинные волосы (примерно по плечи) делать нужно всего один перекрут. И, что особенно важно, кончик каждой пряди оставлять свободным, не подкручивая его. Держать щипцы всего пять секунд. Так поступить со всей головой, оставив для завершения процесса передние пряди. Их накрутить так же, но зафиксировать плойкой немного дольше – семь секунд. Затем пройтись по волосам массажкой – прическа готова!